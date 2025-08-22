Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasındaki sularda yer alan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami alarmı verdi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü ilk olarak 8 olarak duyurdu.



Ancak daha sonra bilgileri revize ederek depremin büyüklüğünün 7.5 olduğunu ve 11 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.



Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedilen depremden kaynaklı tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına oluşması bekleniyor.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.