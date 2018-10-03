Görüntüleri paylaşan ABD'li yetkililer Çin gemisinin, Amerikan destroyeri USS Decatur'a 41 metre yaklaştığını belirtti.

Çinlilerin, ABD gemisinin bögeden ayrılması için tehlikeli manevralar yaptığı ifade edildi.

ABD donanması USS Decatur'un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spratly adalarının 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

ABD ve Çin arasında artan gerilim nedeniyle ABD Savunma Bakanı James Mattis'ın Pekin ziyaretinin iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

ABD donanmasına ait USS Decatur destroyeri Çin savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 
ABD donanmasına ait USS Decatur destroyeri Çin savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 