Görüntüleri paylaşan ABD'li yetkililer Çin gemisinin, Amerikan destroyeri USS Decatur'a 41 metre yaklaştığını belirtti.
Çinlilerin, ABD gemisinin bögeden ayrılması için tehlikeli manevralar yaptığı ifade edildi.
ABD donanması USS Decatur'un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spratly adalarının 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.
ABD ve Çin arasında artan gerilim nedeniyle ABD Savunma Bakanı James Mattis'ın Pekin ziyaretinin iptal edildiği ortaya çıkmıştı.
Güney Çin Denizi'nde Çin'den ABD'ye gözdağı
NTV HaberDünya
Washington ve Pekin hattında Güney Çin Denizi gerilimi yeniden tırmanıyor. Çin'e ait savaş gemileri hafta sonu ihtilaflı bölgeye giren Amerikan destroyerine önleme yaptı. Uydu görüntüleri gemilerin çarpışmaya ne kadar yaklaştıklarını gözler önüne serdi.
Görüntüleri paylaşan ABD'li yetkililer Çin gemisinin, Amerikan destroyeri USS Decatur'a 41 metre yaklaştığını belirtti.