Güney Çin denizinde gerilim: "Büyük bir endişeyle izliyoruz"

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerini "büyük bir endişe" ile izlediğini söyledi.

Marcos bugünkü açıklamasını, Filipinli bir askeri komutan tarafından son iki yılın "en kötüsü" olarak nitelendirilen son çatışmaların ardından yaptı.



Filipin ve Çin gemilerinin karıştığı son olaylar dün, iki ülkenin denizde hak iddia ettiği Spratly Adaları'ndaki İkinci Thomas Sığlığı çevresindeki sularda meydana geldi.



Manila, Çin Sahil Güvenlik gemilerinin Filipin tekneleriyle iki çarpışmaya neden olduğunu ve bunlardan birine su topu attığını, dört Filipinli mürettebatın yaralandığını söyledi.



Filipin gemileri, Second Thomas Shoal'da karaya oturmuş bir donanma gemisinde konuşlanmış bir avuç Filipinli askere erzak ulaştırmak üzere düzenli olarak gerçekleştirilen bir görevin parçasıydı.



Marcos, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Denizcilerimize ve sahil güvenliğimize karşı sürdürülen bu tehlikeli manevraları ve tehlikeli eylemleri büyük bir endişe ile izlemeye devam ediyoruz" dedi.

Marcos, şunları ekledi: "Bir kez daha itirazlarımızı dile getireceğiz ve bu tür eylemlerin artık görülmemesi için bir yol bulmak üzere iletişim kurmaya devam edebileceğimizi umuyoruz."



Manila dün yaşananlar üzerine Çinli bir temsilciyi çağırdı.



Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise Pekin'in Filipin gemileriyle yaşanan olayla ilgili "güçlü protestolarını" dile getirdiğini belirtti.