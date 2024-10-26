Güney Çin Denizi'nde gizem: "Özel radar sistemi kuruluyor"

Uydu görüntüleri , Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir resif üzerinde yeni bir radar sistemi inşa ettiğini ve bunun bölgedeki gözetleme kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağını gösteriyor.



Askeri analizlere göre Çin, Triton Adası'ndaki karakolunu geliştiriyor; burada gemi savar füze bataryası için fırlatma noktası olabilecek bir yer ve gelişmiş bir radar sistemi inşa ediyor.



Vietnam'a 250 kilometre mesafedeki adaya yerleştirileceği iddia edilen SIAR radarlarının, hayalet uçakların yerini tespit etmekte kullanılabileceği öne sürülüyor.

ÇİN "UÇAK PİSTİ" DEDİ



Uydu görüntülerini inceleyen analistler, Triton'da füze taşıma araçları için bir depo binası yapıldığını da savunuyor.



Pekin yönetimi iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı. Çin, Triton'daki inşaat çalışmalarına dair 2023'te çıkan uydu görüntüleri üzerine bölgede "uçak pisti" yapıldığını öne sürmüştü.

