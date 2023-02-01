Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan ordusuna bağış yapacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2,5 milyon euroluk bağış yapacağı duyuruldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan ordusuna bağış yapacak
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Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile GKRY Lideri Nikos Anastasiadis'in Atina'da yaptıkları görüşmede GKRY, Yunan ordusuna bağış yapma kararı aldı.

Yapılacak 2,5 milyon avroluk bağışın, 30 Ocak'ta Yunanistan'a ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi’nde düşmesi ve uçaktaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hava Kuvvetleri'ne sembolik bir destek niteliği taşıdığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan ordusuna bağış yapacak - 1

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs'ta sürdürülebilir ve işlevsel çözüm arayışları ile GKRY ve Yunanistan'ın yaşadığı benzer ekonomik kriz süreçleri ele alındı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Anastasiadis, Atina'ya geliş sebeplerinden birinin de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında 2018'deki yangının ardından bölgeye yapılan park ve sosyal konutlar için destek vermek olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, GKRY'nin bu yapılar için 10 milyon euro destek verme kararı aldığını kaydetti.

Mati'de 2018'de çıkan büyük orman yangınında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

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