Güney Kıbrıs'a ulaşan ABD savaş gemisi protesto edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde adaya ulaşan bir Amerikan savaş gemisi protesto edildi. Muhalefetteki radikal solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs'a yönelik ABD'nin artan savaş gemisi trafiğine dikkati çekti.

Güney Kıbrıs'a ulaşan ABD savaş gemisi protesto edildi

Güney Rum Yönetimi'nde (GKRY), askeri güçlerinin liman ziyaretleri ve Gazze'deki durum gibi gerekçelerle askeri varlığını artırmasına muhalefet partileri tepki gösterirken, dün adaya ulaşan bir Amerikan savaş gemisi edildi.

Rum kesiminin ana muhalefetteki radikal solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a yönelik ABD'nin artan savaş gemisi trafiğine dikkati çekti.

Hükümeti, adada yabancı askeri güçlerin yoğunlaşmasına rıza göstererek, aşırı derecede artan gerginliğin ortasına sürüklemekle suçladı.

Açıklamada, Nikos Hristodulidis hükümetinin ABD kuvvetlerinin adada bulunmasının yaratabileceği tehlikeleri dikkate alması istenerek, şöyle denildi:

"Bölgedeki gergin savaş ortamı, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki tüm devletlerin ve halkların güvenliğine yönelik kelimenin tam anlamıyla devasa ölümcül riskler oluşturuyor. Tüm bölgemiz hesaplanamaz ve dramatik sonuçları olan genel bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çerçevede, Amerikan askeri kuvvetlerinin İngiliz üsleri içinde ve dışında Ada'mızda yoğunlaşmaya devam etmesi, riskleri ve endişeleri artırıyor." 

AKEL'in adayı yabancı ordular için bir üs konumunda değil, barış ve insani yardım köprüsü olarak görmek istediği kaydedilen açıklamada, Hristodulidis hükümetinin bu anlamda adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

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