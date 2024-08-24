Güney Kıbrıs'ta "içme suyu krizi" riski

Rum basınında yer alan haberlere göre, bazı barajlardaki doluluk oranı, geçen yılın çok altına düşerek yüzde 10'lara kadar geriledi.



Fileleftheros gazetesi, GKRY'deki su miktarının günden güne azaldığına dikkat çekerek, barajlardaki görüntüyü "kabus gibi" diye niteledi.



Depolanmış su seviyesinin yarının çok altına düştüğüne işaret eden gazete, Güney Kıbrıs'ın toplam su depolama kapasitesinin 290 milyon metreküp olduğunu, ancak şu anda ülkede sadece 98,7 milyon depolanmış su bulunduğunu belirtti.



GKRY'de durumu en kötü olan baraj geçen yıl 57,6 doluluk oranına sahip Kalopanayoti Barajı'nda ağustos ayı itibarıyla doluluk oranı yüzde 10'a geriledi.



Geçen yıl yüzde 54,6 doluluk oranına sahip Argaka Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 14,6'lara düştü.



Aya Marina Barajı'nın geçen yıl 23,8 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 16,8’e ve Ahna (Düzce) barajı yüzde 34,7’den yüzde 18,5’e düştü.



Olağanüstü hallerde kullanılmak üzere rezerv olarak tutulan Lefkara Barajı'nın doluluk oranının yüzde 59,5 olurken Lefkara dışındaki barajların tamamında su seviyesi yüzde 50'nin oldukça altına indi.



Haberlerde, kuraklık, golf sahalarının fazla su tüketmesi ve barajlardaki sızıntılar ülke genelindeki içme ve kullanma suyu depolama alanlarındaki su seviyesinin trajik düşüşüne sebep olarak gösterildi.