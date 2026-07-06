Güney Kıbrıs'ta saldırı. Kıbrıs Türkü ağır yaralı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) turistik kenti Aya Napa’da 47 yaşındaki Ahmet Tan adlı KKTC vatandaşı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Rum basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 06.00 sıralarında Ayias Mavris Caddesi’nde ağır yaralı halde bulunan kişinin Kıbrıs Türkü olduğu ve ağır yaralandığı aktarıldı.

Öldüresiye dövülen Ahmet Tan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve entübe edildi. Rum yetkililer, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk'ün sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Tan'ın beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlaklar olduğu aktarıldı.

Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Rum polisi, olayla ilgili araştırma başlatırken, saldırının sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hem vatandaşın ailesi ile hem de İki Toplumlu Teknik Komite ile temasa geçtiklerini ifade etti. Erhürman, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nün de süreci yakından takip ettiğini aktardı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de saldırıyı kınadı. "Kıbrıs Türkleri'ne yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak" dedi. Üstel, süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Hiçbir evladımız sahipsiz değildir." ifadesini kullandı.