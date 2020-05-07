Güney Kıbrıs'ta sondaj krizi

Sondaj yapan şirketlerin Doğu Akdeniz’i terketmesi, gerek çıkarılacak doğalgazın sıvılaştırılması ve nakledilmesi gerekse jeostratejik konularda Rumların yaptığı planları altüst etti.



Rum Meclis Enerji Komitesi Başkanı Andreas Kiprianu, Salgını ve salgının ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisini gerekçe göstererek sahadan çekilen Amerikan, Fransız ve İtalyan petrol devlerinin geri dönüşünün en iyimser tahminle 2021 yılının Eylül ayını bulabileceğini açıkladı.



Petrol fiyatlarında meydana gelen tarihin en büyük düşüşünün devam etmesi halinde petrol şirketlerinin yaklaşık 1 buçuk yıllık çekilme kararının uzayabileceği değerlendiriliyor.

''SALGIN DOĞALGAZ PROGRAMINI ÖLDÜRDÜ''



Rum basını “İşler yolunda gitmiyor, Salgın doğalgaz programını öldürdü” ifadesini kullandı.



Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türkleri yoksayarak ilan ettiği parsellerinde ruhsat sahibi şirketleri kaybetmesinin ardından KKTC adına da sondaj yapan Türkiye, kendi sondaj gemileriyle bölgenin tek hakimi konumuna yükseldi.



Yabancı şirketlere gereksinim duymadan, kendi sondaj gemileri ve kendi personeliyle çalışmaları tamamen bağımsız sürdüren Türkiye’nin, diğer tüm petrol şirketlerinin bölgeden çekilmesiyle olası bir rezerv keşfi için hareket alanının çok genişlediği yorumu yapılıyor.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR



Yavuz sondaj gemisi küresel krize rağmen faaliyetlerini tam kapasiteyle aralıksız sürdürüyor. Yavuz alınan sağlık tedbirleri ve donanmanın refakatinde, destek gemileriyle birlikte Rum kesiminin güney batısında kalan 6. ve 7. parsellerde kazı yapıyor. Rumlar bu parsellerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyordu.

AMERİKAN İTTİFAKI DEVRE DIŞI



Gelişme üzerine Rumların jeostratejik planları da sekteye uğradı. Rum yönetimi bölgedeki enerji denkleminin aktörleri olan Mısır ve İsrail’in yanı sıra AB içinde destekçisi Yunanistan’ı da yanına alarak Türkiye’ye karşı bir ittifak oluşturmuştu. Hatta bu konuda Amerika’dan destek istenmişti ancak petrol şirketlerinin çekilmesiyle bu ittifak da devre dışı kaldı.



Amerikan Exxon Mobil, Fransız Total ve İtalyan ENİ şirketlerinin bölgeyi terketmesiyle sadece sondajlar değil, çıkarılacak doğalgazın sıvılaştırılması ve tankerlerle Avrupa pazarına taşınması programı da altüst oldu.



Vasiliko bölgesine yüzer doğalgaz sıvılaştırma tesisi kurulması ve sıvı doğalgazın tankerle Avrupa’ya taşınması planlanıyordu. Bu konuda dünyanın en büyüğü olan “Hoegh LNG” adlı Norveç şirketiyle anlaşma yapılmıştı. Rum yönetimi, bölgedeki gelişmelerden sonra Norveçli şirketin görüşme taleplerine dahi yanıt veremiyor.

VİDEO: YABANCI ŞİRKETLER FAALİYETLERİNİ DURDURDU