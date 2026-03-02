Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde dron alarmı

“SINIRLI HASAR MEYDANA GELDİ”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de saldırıya ilişkin açıklama geldi. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Ağrotur Üssü'nde yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulu'nun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.