Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, seri cinayetler işleyen Rum subay Nikos Metaksas’ın kurbanlarından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Altıncı kurbanın cansız bedeni, bavulla Kırmızı Göl'e atılmış şekilde bulundu. Rum polisi valiz içerisindeki cansız bedenin parçalara ayrılmış halde olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili Rum kesimi lideri Anastasiadis'e de bilgi verildi. Soruşturma, Rum polisinin Filipinli bir anne ve kız çocuğunun cansız bedenlerini bulmasıyla başlamıştı.
35 yaşındaki Metaksas, ilk cinayeti 2016 yılında işlediğini, 2 kız çocuğu ile 5 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında olduğu düşünülen altı yaşındaki kız çocuğu ise hala aranıyor.
Güney Kıbrıs'taki seri katil olayında bir cesede daha ulaşıldı
Dünya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği kurbanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, seri cinayetler işleyen Rum subay Nikos Metaksas’ın kurbanlarından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.