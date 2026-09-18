Güney Kore-Bangladeş maçında yanlış marş çalındı, oyuncular neye uğradığını şaşırdı
18.09.2026 13:20
Son Güncelleme: 18.09.2026 13:20
Güney Kore, Bangladeş'i 5-0 mağlup etti
Asya Oyunları kapsamında Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı.
Asya Oyunları kapsamında, Japonya'nın Gifu kentindeki Gifu Prefectural Green Stadı'nda Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşının çalması, Güney Koreli oyuncularda şaşkınlığa yol açtı.
Hatanın fark edilmesinin ardından organizasyon komitesi önce Bangladeş'in, ardından Güney Kore'nin milli marşını çaldı.
Asya Oyunları kapsamında Güney Kore erkekler çim hokeyi milli takımı A Grubu'ndaki ilk maçında Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.