Güney Kore bu kızı konuşuyor (Kuzey Kore lideri Kim Jong'un kızı mı var?)

Ülkenin 75. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarında diğer çocuklarla beraber sahnede dans eden küçük kızın Kim Jong Un’un kızı olabileceği ihtimali Güney Kore medyasında geniş yer buldu.



İddia Çinli uzmanlara dayandırıldı.. Kameraların yoğun bir şekilde çocuğa odaklanması ve saçını bağlamayan tek kız olması da dikkat çekti.



Güney Kore basını, bunun bir tür özel muamele olduğunu iddia etti.



Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun da performanstan sonra kızla konuşmak için ona yaklaşırken görüldüğü de vurgulanıyor.



Güney Kore Birleşim Bakanlığı yetkilileri, rapor ve görüntüleri analiz ettiklerini duyurdu.



Bakanlık, küçük çocuğun Kim'in kızı olma ihtimalinin düşük olduğunu ve raporları doğrulamanın bir yolu olmadığını söyledi.