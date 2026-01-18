Güney Kore, "bugüne kadarki en güçlü" füzesini cepheye gönderdi. "Canavar füze"

Güney Kore savunma yetkililerine göre sistem, geçen yılın sonlarından itibaren birliklere girmeye başladı ve 2030’a kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.



8 tona kadar harp başlığı taşıyabilen ve “canavar füze” olarak anılan Hyunmoo-5, özellikle Kuzey Kore’nin derin yeraltı tesislerini, komuta merkezlerini ve stratejik sığınaklarını hedef almak üzere tasarlandı. Hyunmoo-5, 2024 ve 2025’teki Silahlı Kuvvetler Günü etkinliklerinde ilk kez kamuoyuna gösterilmiş, bölgedeki artan güvenlik gerilimleri nedeniyle geniş ilgi uyandırmıştı.

GÜÇLÜ CAYDIRICILIK

Savunma analistleri, Hyunmoo-5’in caydırıcılık açısından önemli bir sıçrama sağladığını kabul ederken, en derin ve sert yeraltı hedeflerine karşı etkisinin sınırlı olabileceği uyarısında bulunuyor. Korea Defense Network Direktörü Lee Il-woo, Hyunmoo serisinin şimdiye kadarki en stratejik füzesinin sahaya indiğini, ancak fiziksel sınırların altını çizdi.

Lee’ye göre, harp başlığı küçültüldüğünde teorik olarak menzilin 3 bin kilometreye kadar uzatılabileceği, bu yönüyle stratejik bir mesaj verdiği belirtiliyor. Öte yandan, Kuzey Kore’nin mevcut hava savunma kabiliyetleri göz önüne alındığında, Hyunmoo-5’i önleme ihtimali düşük görülüyor.



Ancak asıl tartışma, füzenin granit kaya altında 100–150 metre derinliğe inşa edilmiş Kuzey Kore tesislerine karşı etkinliği. Lee, en gelişmiş konvansiyonel sığınak delici mühimmatların bile sert kaya koşullarında zorlandığını hatırlatarak, nükleer olmayan silahlarla bu tür hedeflerin tamamen imha edilmesinin gerçekçi olmadığını vurguluyor.

SAVUNMA DOKTRİNİNİN MERKEZİNDE

Seul yönetimi, Hyunmoo-5’i Kore Büyük Ölçekli Ceza ve Misilleme (KMPR) doktrininin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Bu doktrin, “Kill Chain” önleyici vurma konsepti ve Kore Hava ve Füze Savunma Sistemi ile birlikte ülkenin üç ayaklı caydırıcılık stratejisini oluşturuyor. Yetkililere göre füzenin amacı yalnızca fiziki yıkım değil, olası bir saldırı halinde ağır bedel ödetme kapasitesini göstererek caydırmak.



Güney Kore ayrıca, daha uzun menzil veya geliştirilmiş nüfuz kabiliyeti sunması beklenen Hyunmoo-6 ve Hyunmoo-7 olarak anılan yeni nesil yüksek güçlü füze sistemleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.