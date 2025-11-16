Güney Kore'de deepfake istismarı, suçluların yarısı ergenlik çağında

Güney Kore polisi, geçtiğimiz yıl çevrim içi cinsel istismar suçlarıyla bağlantılı 3 bin kişiyi gözaltına aldı. Yetkililerin açıklamasına göre bunların yaklaşık yarısı gençlerdi.

Ulusal Polis Ajansı (NPA) Kasım 2024 ile Ekim 2025 arasında 3 bin 411 çevrim içi cinsel istismar vakası tespit ettti, 3 bin 557 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan 221'i tutuklandı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre deepfake bağlantılı istismarlar bu suçların yüzde 35,2'sini oluştururken çocukların ve ergenlerin videoları yüzde 34,3 oranındaki vakaları oluşturdu. Yasa dışı kayıtlar ise suçların yüzde 19,4'ünü kapsadı.

Şüphelilerin yaklaşık yarısının, yani bin 761 kişinin ergenlik çağındaki kişiler olduğu belirtildi. Bin 228 kişinin ise 20'li yaşlarında, diğerlerinin 30-40 yaşlarındaki suçlular olduğu kaydedildi.

Polise göre deepfake suçundan tutuklananların yüzde 90'ından fazlası ergen ya da yetişkindi. Bu kişilerin dijital araçlara son derece iyi hakim olduğu ifade edildi.

NPA'nın verilerine göre Güney Kore'de çevrimiçi cinsel istismar suçları bir önceki yıla kıyasla yüzde 47,8 oranında artı.

DEEPFAKE NE DEMEK?

Deepfake, İngilizce "deep" yani "derin" kelimesiyle, "fake" yani "sahte" kelimesinin birleşimi ile oluşturulan bir kavram.

Deepfake, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak gerçekçi sahte görüntü ve sesler oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu teknoloji, dolandırıcılık, dezenformasyon ve kişisel gizlilik ihlalleri gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılıyor.

Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videoların elde edildiği bu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine de izin veriyor.