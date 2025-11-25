Güney Kore Devlet Başkanı Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti
25.11.2025 14:09
AA
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti.
Türkiye ziyaretinde bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi Kim Hea Kyung Ankara'da bulunan Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, gazilerle görüşürken
Saygı duruşunun ardından her iki ülkenin milli marşları okundu. Lee, Kore gazileriyle görüştü.
Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.