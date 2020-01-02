Güney Kore Devlet Başkanı Moon yeni adalet bakanını atadı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Moon'un iktidardaki Demokrat Parti'nin eski başkanı Choo'yu adalet bakanı olarak atadığı bildirildi.



Açıklamada Moon'un bakanlık görevine atanmasıyla ilgili yazıyı Choo'ya bugün vereceği belirtildi.



ESKİ ADALET BAKANI CHO İSTİFA ETMİŞTİ



Başkent Seul, haftalarca Cho Kuk'a destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne olmuştu.



Eylülde Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.



Cho 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.



Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi, "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili kendisi ve ailesi hakkında soruşturma yürütülen eski Bakan Cho ile ilgili 3 gün önce iddianame hazırlamıştı.

