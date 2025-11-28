Güney Kore Devlet Başkanı'ndan istihbarat teşkilatına uyarı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, NIS’in geçmişte kurgulanmış casusluk davaları dahil çeşitli siyasi operasyonlarda araç haline getirildiğini belirterek, “Çoğunuz ülke için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ancak kurum siyasi amaçlarla kullanıldığında tüm çalışanlar eleştirilere maruz kalıyor. Bunun bir daha asla yaşanmamasını diliyorum” dedi.

İstihbarat faaliyetlerinin devlet yönetimi üzerinde derin bir etkisi olduğunu vurgulayan Lee, NIS’in güvenilir ve saygın bir kurum olarak yeniden konumlanması gerektiğini ifade etti.

ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİNE DARBE TUTUKLAMASI

Lee’nin ziyaretinden saatler önce, tutuklu bulunan eski NIS Başkanı Cho Tae-yong’un, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün geçen yılki başarısız sıkıyönetim girişimine karıştığı iddiasıyla özel savcı tarafından resmen suçlandığı açıklandı.

16 BAŞKANDAN YARISI HÜKÜM GİYDİ

Brifingde NIS Direktörü Lee Jong-seok, kurumun 16 eski başkanından sekizinin yasa dışı dinleme, çevrimiçi algı operasyonları ve sıkıyönetim planları gibi suçlardan hapse girdiğini hatırlattı. Kurumun itibarını yeniden inşa etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Lee ayrıca kurumdan iç uyuşturucu kaçakçılığına karşı çalışmaları yoğunlaştırmasını istedi ve ziyaret kapsamında Ulusal Uzay Güvenliği Merkezi’ni gezerek bu tesisi ziyaret eden ilk görevdeki devlet başkanı oldu.