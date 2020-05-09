Güney Kore eğlence mekanlarını kapatıyor

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon basın toplantısında, başkentte kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının müşteri ağırlamasının yasaklandığını söyledi.



Park, ikinci bir emre kadar sürecek yasağı ihlal eden işletmelerin sert cezalarla karşılaşacağını ifade etti.



Umursamazlığın vaka sayılarında patlamaya neden olabileceğine dikkati çeken Park, iş yerlerine ve halka karantina önlemlerine uymaları çağrısı yaptı.



COVID-19 VAKA SAYISI 10'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI



Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, geçen hafta 5 gece kulübü ve bara giden Covid-19 testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı 27 vaka tespit edildiğini açıkladı.



Ülkede Covid-19 vaka sayısı 10 bin 840'a ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.



Dün 5 günün ardından ilk kez günlük Covid-19 vaka sayısında 10'un üzerine çıkılmıştı.



TESTİ POZİTİF ÇIKAN 29 YAŞINDAKİ HASTA



Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'nden dün yapılan açıklamada, önceki gece itibarıyla ülkede 12 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği duyurulmuştu. Ancak Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, bu açıklamayı izleyen saatlerde 13 vakaya daha rastladığını açıklamıştı.



Kim, 13 vakanın hepsinin, geçen hafta Seul'da gece kulüplerine giden ve Covid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan 29 yaşındaki bir hastayla bağlantısı bulunduğunu belirtmişti.



Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artmasının yüksek olasılık olduğunu söylemişti.



Hastanın, geçen hafta sonu gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

