Güney Kore, en eski nükleer reaktörünün ömrünü 10 yıl uzattı

Güney Kore, ülkenin en eski aktif nükleer reaktörü olan Kori-2’nin işletme süresini 10 yıl uzatma kararı aldı.

Bu karar, ülkedeki diğer yaşlanan reaktörlerin geleceğini de etkileyebilecek önemli bir politika adımı olarak değerlendiriliyor.

Yonhap Haber Ajansı’na göre Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu’nun kararı, devlet işletmesi olan Kore Hidroelektrik ve Nükleer Enerji Şirketi’nin ömrünü uzatmayı planladığı dokuz reaktör için de emsal teşkil edecek.

Güney Kore’nin güneydoğu kıyısında bulunan Kori-2 reaktörü, 1983’te ticari faaliyete geçmiş ve 40 yıllık hizmetin ardından iki yıl önce kapatılmıştı. Aynı tesisteki Kori-1 ile Wolsong-1 reaktörleri ise kalıcı olarak devre dışı bırakılmıştı.

Lee Jae Myung yönetimi yenilenebilir enerjiye yatırımı sürdürürken, sanayi çevreleri yapay zekâ teknolojilerinin artırdığı elektrik talebi nedeniyle olası enerji kıtlığı konusunda endişelerini dile getiriyor.

Güney Kore şu anda toplam 25 bin 609 Megawatt elektrik kapasiteye sahip 26 nükleer reaktör işletiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na göre, ülkenin nükleer santralleri 2024 yılında 188 bin 754 Gigawatt elektrik üretti.