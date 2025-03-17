Güney Kore "hassas ülkeler" listesine alındı

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) Güney Kore'yi "durumu hassas ülkeler" listesine aldı.

DOE'nin tanımına göre ülkeler, ulusal güvenlik, bölgesel istikrarsızlık, ulusal ekonomik güvenliğe tehdit, teröre destek veya nükleer konular gerekçesiyle "durumu hassas ülkeler listesine" alınabiliyor.

EN DÜŞÜK KATEGORİYE ALINDI

Yonhap'ın haberine göre Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, ABD Enerji Bakanlığının (DOE) Güney Kore'yi durumu "hassas ülkeler" listesinin en düşük kategorisine almasına ilişkin açıklama yaptı.



Choi, ABD'nin Güney Kore'yi "hassas ülke" olarak belirlemesinin, iki ülkenin enerji işbirliği üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için ABD ile temasa geçilmesi talimatını verdi.

HÜKÜMET KURUMLARINA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI



Güney Kore ile ABD arasındaki bilim, teknoloji ve enerji işbirliğinin, bu durumdan etkilenmemesini sağlamak amacıyla ilgili hükümet kurumlarının durumu Washington'a "aktif şekilde açıklamasını" talep eden Choi, özellikle Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun'dan da Amerikalı mevkidaşıyla görüşmesini istedi.

KARAR SIKIYÖNETİM İLANINDAN SONRA ALINDI



ABD Enerji Bakanlığı, 15 Mart'ta, Güney Kore'deki başarısız sıkıyönetim girişimi sonrası bu ülkeyi "durumu hassas ülkeler listesinin en düşük kategorisine" aldığını bildirmişti.



DOE tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'yi "durumu hassas ülkeler listesinin en düşük kategorisine" alma kararının eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından verildiği belirtilmişti.

"DURUMU HASSAS ÜLKELER"

Ülkelerinin bu listeye alınması durumunda Güney Koreli araştırmacıların, DOE ile bağlantılı projelerde çalışmasının güçleşeceği yorumu yapılıyor.



Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 11 Mart'ta, ABD'nin ülkeyi "durumu hassas ülkeler listesine" almayı göz önünde bulundurduğunu gayriresmi kaynaklardan öğrenildiğini belirtmişti.