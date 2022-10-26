Güney Kore hızla yaşlanıyor: Son 41 yılın en düşük doğum ve en yüksek ölüm oranı açıklandı

Yonhap'ın haberine göre, Kore İstatistik Kurumu, ağustos ayı doğum ve ölüm oranlarına dair verileri açıkladı.



Verilere göre, ağustosta 21 bin 758 doğumun gerçekleştiği ülkede, doğum oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 gerilerken 1981'den bu yana kaydedilen en düşük orana ulaştı.



Aynı dönemde 30 bin 1 kişinin öldüğü Güney Kore'de, ölüm oranında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artış görüldü. Bu, aynı zamanda son 41 yılın en yüksek ölüm oranı oldu.



Güney Kore'de son 41 yılın en düşük doğum ve en yüksek ölüm oranı kaydedildi.

GENÇLER HAYAT PAHALILIĞI NEDENİYLE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYOR

Nüfusu yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Güney Kore'de doğum oranlarının gerilemesinin sebebinin, hayat pahalılığı, artan işsizlik ve eğitim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle gençlerin evlenmek ve çocuk sahibi olmaktan kaçınması olabileceği kaydediliyor.



Artan yaşlı nüfusun ve Covid-19 salgınının Güney Kore'deki ölüm oranlarını yukarı çektiği belirtiliyor.



2021'de Güney Kore, dünyada en düşük doğum oranına sahip ülke olarak kayıtlara geçmişti.



Ülkede, 2020'de kadın başına doğum sayısı 0,84 iken 2021'de 0,81'e düşmüştü.