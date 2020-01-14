Güney Kore: Kim henüz müzakerelere kapıyı kapatmadı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ve ABD arasında yarıda kesilen nükleer görüşmeler konusunda kötümser olmak için erken olduğunu söyledi. Moon, "Pyongyang henüz müzakerelere kapıyı kapatmadı" dedi.

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a doğum gününde yolladığı mektubu işaret etti.

Moon mektubun müzakerelere olan bağlılığın işareti olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin diyalog kapısını kapatmadığını belirten Moon, "Talepleri kabul edilirse görüşmelere geri dönebilirler" dedi.

Güney Kore lideri Moon iki liderin birbirlerine güvendiklerini ve çabalarına devam ettiklerini söyledi.

Kuzey Kore ile ilişkileri iyileştirmenin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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