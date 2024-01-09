Güney Kore köpek eti tüketimini yasaklayan tasarıyı onayladı

Güney Kore köpek eti tüketilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı. Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen oylamada tasarı aleyhinde oy kullanan kimse olmadıve 208 evet ile tasarı oy birliği ile kabul edildi. Bu tasarının onaylanmasıyla birlikte ülkede 2027 yılından sonra köpek eti yenilmesi yasaklanmış oldu.



Yasa köpek malzemeleriyle yapılan veya işlenmiş gıda ürünlerinin dağıtımını ve satışını yasaklayacak.



Köpek eti veya ilgili ürünleri tüketen müşteriler cezaya tabi olmayacak. Bu da yasanın sektörde çalışanları hedef alacağı anlamına geliyor.



Tasarıya göre, yemek için köpek kesen herkes üç yıla kadar hapis veya 30 milyon Kore wonu yani yaklaşık 23 bin dolar kadar para cezasıyla cezalandırılabilecek.



Yemek için köpek yetiştiren veya köpeklerden yapılmış yiyecekleri bilerek satın alan, saklayan veya satan kişiler de daha düşük para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.



Resmi istatistiklere göre, 2005 ile 2014 yılları arasında başkent Seul'de köpek servisi yapan restoranların sayısı azalan talep nedeniyle yaklaşık yüzde 40 azalmıştı.



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