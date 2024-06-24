Güney Kore kuruluşundan 7 İsrailli yetkiliye savaş suçu davası

İsrail merkezli "Ynet" sitesinin haberinde, Güney Koreli Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) dava açtığı isimler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir şeklinde sıralandı.



"Bunun, savaşın başlamasından bu yana Ben-Gvir'e yönelik ikinci şikayet olduğu, ilkinin Norveç'te yapıldığı ve soruşturma dosyasının kapatıldığı aktarılan haberde, Smotrich'e yönelik ise ilk şikayet olduğu belirtildi.



STK, İsrailli yetkililerin, savaş suçu, soykırım ve insanlık suçu işlediğini ifade ederek, sağlık kurumları ve ambulansları hedef aldıkları, aç bırakma yöntemi dahil yasa dışı silahlar kullandıklarını kaydetti.



Haberde, "Dışişleri Bakanlığının risklerden kaçınmak için Bakan Ben-Gvir ve davada adı geçen diğer isimlere, Güney Kore'ye yapacakları muhtemel bir gezi öncesinde kendileriyle istişarede bulunmaları talimatını verdiği" aktarıldı.



Adalet Bakanlığı ve Başsavcının davaya müdahil olduğu ve tüm yetkililere hukuki savunma sağlamak için çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR



İsrail, uluslararası tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.