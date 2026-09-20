Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne tanımlanamayan füze fırlattı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore 'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtilirken, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

JCS'den daha sonra yapılan açıklamada ise Kuzey'in ilk füze fırlatmasından saatler sonra Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde henüz belirlenemeyen başka bir füze daha ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, ikinci füze fırlatmasına ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, ilk füzenin yaklaşık 450 kilometre uçtuğu, kesin özelliklerinin ve diğer detayların belirlenmesi için analizlerin sürdüğü kaydedildi.

Güney Kore'de Ulusal Güvenlik Ofisi, son füze fırlatışını görüşmek üzere Savunma Bakanlığı ve JCS'nin katılımıyla acil güvenlik toplantısı düzenledi.

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

Japon basınına göre, Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin "balistik füze olduğundan şüphelenilen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin fırlatılmasından kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi.

Güney Kore, 12 Eylül'de, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.