Güney Kore: Kuzey Kore’de olağandışı bir hareket tespit etmedik

Reuters’ta yer alan habere göre, dün basına kapalı olarak gerçekleşen bir forumda, Kuzey Kore ile olan diplomatik ilişkilerden sorumlu Güney Kore'nin Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, hükümetin Kuzey Kore’de olağandışı bir durum olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını güvenle söyleyecek istihbarat yeteneklerine sahip olduğunu açıkladı.



Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un sağlığıyla ilgili söylentiler ve spekülasyonlar, 15 Nisan'da önemli bir devlet etkinliğinde halka açık bir şekilde ortaya çıkmamasından sonra başladı ve o tarihten itibaren bir daha görülmedi.

"KALP AMELİYATI OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"



Geçen hafta Güney Kore basını Kuzey Kore Lideri’nin kalp ameliyatı geçirmiş veya corona virüs endişesiyle karantinada olabileceğini belirtmişti. Ancak Güney Kore Birleşme Bakanı Kim, bahsi geçen hastanenin böyle bir operasyon için yeterli kapasitesinin olmadığını savunarak bu iddianın şüphe uyandırdığını söyledi.



11 NİSAN'DAN BERİ GÖRÜLMEDİ



Öte yandan, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde Dışişleri ve Birleşme Komitesi Başkanı Yoon Sang-hyun, geçen hafta gerçekleşen bir toplantıda Kim Jong Un’un kamuda görünmemesinin “normal” olmadığını açıklamıştı. Yoon, “11 Nisan'dan bu yana, Kuzey Kore liderinin her zamanki gibi politika kararları verdiğini gösteren bir rapor sunulmadı. Bu da bize onun corona virüs endişeleri nedeniyle hasta veya izole olduğunu varsaymamıza yol açmaktadır” demişti.



Kuzey Kore’de şu ana kadar hiç yeni tip corona virüs vakası bildirilmedi, ancak bazı uluslararası uzmanlar bu iddiaya şüpheyle yaklaşıyor.



Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Kuzey'in salgının yayılmasının önlemesine yardımcı olacağına dair söz verdiğini belirtti ancak, Kim Jong-Un’un sağlığından hiç bahsetmedi.



"İŞÇİLERE ŞÜKRAN MESAJI GÖNDERDİ"



Bugün, Kuzey Kore devlet medyası bir kez daha Kim'in yeni fotoğraflarını göstermedi ve nerede olduğunu belitmedi.



Bununla birlikte, bazı Güney Koreli haber siteleri Kuzey Kore liderinin Wonsan'da bir turizm tesisi inşa eden işçilere şükran mesajı gönderdiğini duyurdu.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, dün CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

KUZEY KORE LİDERİ BİTKİSEL HAYATTA MI?