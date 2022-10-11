Güney Kore: Kuzey Kore'nin nükleer silahları artık tüm dünyayı tehdit ediyor

İlişkili Haberler Kuzey Kore: Füze testi Güney'e nükleer saldırıyı simüle etmek için yapıldı

Seul'de gazetecilere açıklama yapan Yoon, ülkesinin savunmasını ABD ve Japonya ittifak yoluyla güçlendirme sözünü yineleyerek, son olayların Kuzey'in nükleer tehdidinin "her gün daha da ciddileştiğini" gösterdiğini ifade etti.



Yoon, "Kuzey Kore, sürekli nükleer silah yeteneklerini geliştiriyor ve ilerletiyor. Bu artık sadece Güney Kore'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla kazanabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.



Halkına endişelenmemeleri konusunda güvence veren Yoon, ülkesinin nükleer tehdide ABD ve Japonya ile yanıt vermeye hazır olduğunu bildirdi.



'TEHDİT OLUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR'

Yetkililer, Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer programının ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.



Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Moon Hong Sik, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini "çok vahim ve ciddi" olarak nitelendirerek, Güney Kore'nin Kuzey'in tatbikatlarında kullandığını söylediği silah sistemlerini tespit etme ve engelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.



Moon, Güney Kore'nin Kuzey'i daha iyi izlemek için casus uydularını, çeşitli insansız hava araçlarını ve ek deniz tabanlı keşif varlıklarını uygulamaya koymaya devam ettiğini aktardı.



Güney Kore, dün, son 2 haftada 7 füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye füze provokasyonlarını derhal durdurması için çağrı yapmıştı.



KUZEY KORE'NİN FÜZE AÇIKLAMASI



Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgede düzenlediği askeri tatbikatın ardından yaptığı füze denemesinin amacının "düşmanları ortadan kaldırmak" olduğunu açıklamıştı.



Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son zamanlarda gerçekleştirilen füze denemelerinin olası Güney Kore ve ABD hedeflerini "vurmak ve yok etmek" için yapıldığını duyurmuştu.



Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.



Son 2 haftada 7'nci füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.



ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.



ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.



ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.



Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.