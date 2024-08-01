Güney Kore, Kuzey Kore'ye sel yardımı sunmaya hazır

Güney Kore Kızılhaçı, son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı hasar için Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Bu hamle, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yönetiminin, sık sık karşı karşıya geldiği Kuzey Kore'ye yönelik nadir bir destek teklifini temsil ediyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye sel yardımı sunmaya hazır
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, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı hasar için 'ye yardım malzemesi sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Güney Kore Kızılhaçı, Güney'deki yetkililerin ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini, yardımın ölçeğini ve nasıl aktarılacağını görüşmeye hazır olduklarını ve Pyongyang'dan hızlı bir yanıt beklediklerini bildirdi.

4 BİNDEN FAZLA EV SULAR ALTINDA

Açıklama, Koreler arası ilişkileri yürüten Güney Birleşme Bakanlığı tarafından yapıldı. Kızıl Haç geçmişte rakip Koreler arasında, ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya getirilmesi ve yardım sağlanması gibi projelerin yürütülmesine öncülük etmişti.

Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre, son günlerde Kuzey'in kuzeybatı bölgelerini vuran şiddetli yağışlar Sinuiju ve Uiju bölgelerinde 4 binden fazla evi sular altında bıraktı.

KIM JONG-UN'DAN KURTARMA OPERASYONU

Devlet medyası pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un su basan bölgeleri bizzat incelediğini ve hasarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Yardım teklifi, teknik olarak savaş halinde olan iki Kore arasındaki ilişkilerin, Başkan Yoon hükümetinin Kuzey'e yönelik sert tutumu nedeniyle özellikle gerildiği bir dönemde geldi.

Pyongyang'ın bu teklife karşılık verip vermeyeceği ya da görüşmeyi kabul edip etmeyeceği belli değil. Kuzey Kore, Güney ile tüm resmi iletişim hatlarını kesmiş durumda.

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