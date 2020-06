Güney Kore lideri Moon'dan Kuzey Kore'ye 'savaşı sonlandırma' çağrısı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Moon savaşın 70'inci yılı vesilesiyle yaptığı konuşmada, iki ülkenin birleşmesi halinde Güney'in Kuzey'e kendi rejimini dayatmayacağını belirtti.



1950'de başlayan ve 3 yıl süren savaşın ardından tarafların hala ateşkes halinde olduğunu, barış anlaşmasının imzalanamadığını hatırlatan Moon, "Umarım Kuzey, tarihin bu en yaslı savaşının sona ermesi için cesur bir girişimde bulunur. Eğer birleşmeden söz edeceksek önce barışa ulaşmalıyız. Ancak barışı sağladıktan sonra birleşmenin kapısını nihayet aralayabiliriz." ifadesini kullandı.



Güney Kore'nin birleşme halinde Kuzey'in komünist rejiminin değişmesini talep etmeyeceğini vurgulayan Moon, "Biz barışı ve bir arada yaşamayı istiyoruz. Barışa ulaşmak için her iki Kore'nin de faydasına olacak yol arayışımız devam edecek. Birleşmeden önce barışçıl komşular olmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"HALKIMIZA YÖNELİK TEHDİDE SERT KARŞILIK VERİRİZ"



Güney Kore'nin son dönemde ortaya çıkan gerilimden rahatsız olduğunu ve savaş istemediğini vurgulayan Moon, "Eğer birileri halkımızın güvenliğini ve yaşamını tehdit ederse buna en sert şekilde karşılık veririz. Savunma imkanlarımız her yönden her provokasyonu geri püskürtebilecek güçtedir." diye konuştu.



BROŞÜR KRİZİ



Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.



Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.



Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.



Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 24 Haziran'da Güney Kore'ye yönelik "askeri eylem planlarını" askıya aldığı bildirmişti.