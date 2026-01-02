Güney Kore liderinden "Ulusal birlik en acil görev" mesajı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, 2 Ocak 2026 tarihinde Seul’deki Mavi Saray konukevinde düzenlenen yeni yıl buluşmasında siyasetçiler, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ile emek ve kültür çevrelerinden isimlere hitap etti.

“İnsanlar sadece farklı düşündükleri için birbirlerine sırt çevirirse ya da görüş ayrılıkları aşırı çatışmaya dönüşürse, bir toplum asla ilerleyemez” diyen Lee, “Ulusal birlik, bugün ülkemizin önündeki en önemli ve en acil görevdir” ifadelerini kullandı.

“ÇATIŞMA DEĞİL, ORTAK REFAH”

Geçtiğimiz yılı toparlanma ve normalleşme dönemi olarak tanımlayan Lee, 2026’da devlet, özel sektör ve halkın ortak çabasıyla yeni bir sıçrama hedeflediklerini söyledi.

YENİ BÜYÜME MODELİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Lee, mevcut büyüme anlayışının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, Seul metropolü ve büyük holdingler merkezli kalkınma modelinden uzaklaşılması çağrısında bulundu.

Sermaye ve fırsatların belirli alanlarda yoğunlaşmasının, rekabeti körüklediğini ve toplumsal çatışmayı artırdığını belirten Lee, ülke geneline yayılan, kapsayıcı bir büyüme stratejisi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda, KOBİ’ler ve girişim şirketlerinin büyümeden daha fazla pay almasını sağlayacak politikalar izleneceğini, genç girişimcilerin ve start-upların ise daha cesur yenilikler yapmaya teşvik edileceğini ifade etti.

DEVLETİN ÜÇ ERKİ BİR ARADA

Toplantıya, Başbakan Kim Min-seok, Meclis Başkanı Woo Won-shik, Yüksek Mahkeme Başkanı Cho Hee-dae, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kim Sang-hwan ve Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak başta olmak üzere devletin üç erkinden üst düzey isimler katıldı.

Ayrıca iktidar partisinin liderleri, kabine üyeleri, büyük şirketlerin yöneticileri, sendikalar ve kültür dünyasından temsilciler de buluşmada yer aldı.