Güney Kore liderinin azar videoları "Netflix'e rakip olacak"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, "daha otokratik selefine kıyasla şeffaflığı artırma çabası kapsamında" yeni bir açıklama yaptı.

Lee, yetkilileri azarladığı yeni canlı yayınlanan brifinglerin, "Netflix'ten daha eğlenceli" olabileceğini öne sürdü.

Güney Kore'de, cumhurbaşkanlığı politika bilgilendirme toplantıları uzun süredir kapalı kapılar ardında yapılıyordu. Ancak Seul yönetimi, daha fazla "doğrudan demokrasi" çabası kapsamında bu toplantıları çevrimiçi olarak yayınlamaya başladı.

Bu hamle, eski cumhurbaşkanı ve görevden alınan Yoon Suk Yeol yönetimindeki önceki muhafazakar hükümetten keskin bir sapma olarak değerlendiriliyor. Yoon Suk Yeol, günlük ev önü basın toplantılarını başlatmış ancak "çok kavgacı hale geldikleri" gerekçesiyle sadece altı ay sonra kaldırmıştı.

Yoon, nisan ayında görevden uzaklaştırıldı ve kısa ama felaketle sonuçlanan sıkıyönetim uygulamasının ardından hapse atıldı.

"BİLMİYORSANIZ, 'BİLMİYORUZ' DEYİN!"

Haziran ayında seçilen Lee, bu hafta bir oturum sırasında, bazı izleyicilerin canlı yayınlanan bilgilendirme toplantılarını "Netflix'ten daha eğlenceli" bulabileceğini şaka yollu ifade etti.

Bazı diyaloglarda Lee'nin, yetkilileri verdikleri cevaplar nedeniyle azarlaması kamuoyunda eğlenceye neden oldu. Lee, daha önceki bir kabine toplantısında şunları söyledi: "Bir şeyi bilmiyorsanız, bilmediğinizi söyleyin. Zor bir durumdan yanlış veya çarpıtılmış raporlar sunarak kurtulmaya çalışmak asıl sorundur."

"EN DEMOKRATİK ZİHNİYETLİ İNSANLAR"

Lee bugün yaptığı açıklamada ise Güney Korelilerin "dünyanın en demokratik zihniyetli insanları" olduğunu söyledi ve "Bu yüzden olabildiğince çok bilgi ifşa etmeliyiz" dedi.

Ancak yeni düzenlemeler bazı tepkilere yol açtı. Örneğin muhafazakar bir gazete, kamuoyundaki sert eleştirileri, Korece'de iktidar konumundaki kişilerin kötüye kullanımı veya otoriter davranışları anlamına gelen "gapjil" terimine benzetti.