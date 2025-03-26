Güney Kore muhalefet lideri Jae-Myung'un cezası bozuldu

Güney Kore'de temyiz mahkemesi, muhalefet lideri Lee Jae-myung'un 2022'deki başkanlık kampanyası sırasında "yalan beyanda" bulunduğu gerekçesiyle aldığı 1 yıllık hapis cezasını bozdu.



Yonhap'ın haberine göre, Seul Yüksek Mahkemesi, Lee'nin mahkum edildiği davaya yapılan itirazı görüştü.



Mahkeme, Lee'nin söz konusu dönemdeki ifadelerinin "yalan beyan" kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle muhalefet lideri hakkındaki mahkumiyet kararını geri çevirdi.



Böylelikle, kararın ardından milletvekilliği devam eden Lee'nin gelecek seçimlerde başkan adaylığının önündeki yasal engel de kalkmış oldu.



Lee, gazetecilere yaptığı açıklamada "Mahkemeye hakikate ve adalete dayalı doğru bir karar verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım savcılık makamı şimdi yaptıklarını gözden geçirir ve milli enerjiyi daha fazla boşa harcamaktan kaçınır." dedi.



Ana muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee, özellikle Anayasa Mahkemesinin görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un azlini onaylaması halinde, 60 gün içinde yapılacak başkanlık yarışının önde gelen adayı olarak görülüyor.



Seul Bölge Mahkemesi, Lee'nin 2021 Aralık'ta verdiği bir demeçte, yolsuzluk iddialarıyla anılan "skandal dolu" imar projesinin eski yöneticisi Kim Moon-ki'yi tanımadığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğuna karar vermişti.



Mahkeme, yalan beyanda bulunarak Kamu Görevlileri Seçim Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Lee'yi 2 yıl ertelemeli 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



