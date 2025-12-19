Güney Kore ordusundan “Bir daha sıkıyönetimin aracı olmayacağız” mesajı

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Aralık 2024’te dönemin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’ün ilan ettiği ve askerlerin Meclis’e gönderilerek milletvekillerinin kararı iptal etmesinin engellendiği sıkıyönetim sürecine atıfta bulunarak, ordunun bu olaydan “derin ve acı bir ders” çıkardığını söyledi. Ahn, “Silahlı kuvvetlerin bir daha asla yasadışı bir sıkıyönetimin aracı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Açıklama, Savunma Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’a sunduğu kapsamlı politika brifinginin ardından yapıldı.

KAPSAMLI REFORM VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER

Savunma Bakanlığı, benzer bir krizin tekrar yaşanmaması için kapsamlı personel değişiklikleri ve kurumsal reformlar planlandığını açıkladı. Buna göre, askerlerin görev ve haklarını düzenleyen temel yasalar gözden geçirilecek, askeri istihbarat kurumları yeniden yapılandırılacak ve askerlerin Anayasa’yı savunma yükümlülüğü açıkça tanımlanacak. Ayrıca, askerlerin hukuka aykırı emirlere uymama hakkı da yasal güvence altına alınacak.

Reformların, özel bir soruşturma merkezi ve anayasal ilkelere odaklanan bir görev gücü aracılığıyla yürütüleceği belirtildi. Hedef, bu düzenlemelerin gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması.

TOPLU CEZA YOK

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ise sıkıyönetim sürecine karışan askerlere yönelik toptan cezalandırma yaklaşımını reddetti. Ulusal televizyondan yayınlanan açıklamasında Lee, “Herkesi aynı kefeye koyarak cezalandırmak doğru değil” dedi ve sorumluluğun her bir kişinin rolü ve somut bulgular üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lee, kamuoyunun güveninin ancak sorumluların hesap vermesiyle yeniden tesis edilebileceğini söylerken, ordunun moralini ve kurumsal istikrarını zedeleyecek adımlardan da kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

AMAÇ “SİYASETTEN BAĞIMSIZ” ORDU

Savunma Bakanlığı, reform paketinin temel hedefinin ordunun siyasi tarafsızlığını güçlendirmek ve sivil denetimi yeniden teyit etmek olduğunu açıkladı. Bakan Ahn, “Hedefimiz net: Kamuoyunun güven duyduğu, güçlü, profesyonel ve anayasal değerlere sarsılmaz biçimde bağlı bir orduyu yeniden inşa etmek” ifadelerini kullandı.