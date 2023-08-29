Güney Kore, Ukrayna'ya yapacağı mali yardımı sekiz kat artıracak

Güney Kore, Ukrayna'ya 2024'te yapacağı yardımı sekiz kat artırarak 394 milyon dolarlık bir mali yardımda bulunacağını duyurdu. Öte yandan Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika dahil olmak üzere stratejik alanlara yönelik yapılacak resmi kalkınma yardımı 1.51 milyar dolara çıkarıldı.

Güney Kore, Ukrayna'ya yapacağı mali yardımı sekiz kat artıracak

, bu yıla kıyasla sekiz kat artışla gelecek yıl Ukrayna'ya 394 milyon dolar mali yardımda bulunacağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, Temmuz ayında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, daha fazla ayrıntı vermeden ülkesinin bu yıl "büyük çapta askeri malzeme" sağlayacağını duyurdu.

RESMİ KALKINMA YARDIMI 1.51 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI

Yoon ayrıca Güney Kore'nin Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika dahil olmak üzere stratejik alanlara yönelik Resmi Kalkınma Yardımının 1 trilyon dolardan 1.51 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı bütçe duyurusunda, denizaşırı yardımlardaki artışın, Güney Koreli şirketlerin yurtdışına açılmasına ve tedarik zincirleri gibi ulusal çıkarları güvence altına almasına yardımcı olma ve küresel toplumun kilit bir üyesi olarak sorumluluk alma çabasının bir parçası olduğunu söyledi.

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