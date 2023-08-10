Güney Kore ve ABD'den gelecekteki salgınlara karşı işbirliği

Güney Kore ve ABD, gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara hazırlıklı olmak için birlikte çalışacak.

Güney Kore ve ABD'den gelecekteki salgınlara karşı işbirliği
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Korea Biomedical Review'in haberine göre, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile işbirliği içinde ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklara hazırlıklı olmak amacıyla klinik araştırma başlattığını açıkladı.

"STRIVE" adı verilen klinik araştırmada ilk olarak Covid-19 hastaları için yeni geliştirilen antiviral ve bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçların incelenmesi planlanıyor.

Güney Kore ve ABD'den gelecekteki salgınlara karşı işbirliği - 1

Olası bir salgına hazırlık amacıyla başlatıldığı açıklanan STRIVE'in klinik deneylerine yerel hastaneler ve araştırmacılar katılabilecek.

NIID Direktörü Jang Hee-chang, "NIAID'nin yanı sıra bulaşıcı hastalıklar için yeni tedaviler geliştirme ve ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıklara yanıt verme yeteneğimizi güçlendirmek için çapındaki büyük klinik araştırma merkezleriyle küresel klinik deney işbirliği sistemimize devam edeceğiz." dedi.

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