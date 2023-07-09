Güney Kore ve Japonya arasında yeni gerginlik: Fukuşima'nın suları

UAEA'yı, "tarafsızlığını yitiren Japonya'nın lehine ön yargılı olmakla" suçlayan Woo, kurumun, planın komşu ülkelerdeki etkisini düzgün şekilde araştırmadan bir sonuca varmasının üzücü olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili özel bir komiteye başkanlık eden DP Milletvekili Wi Seong-gon ise Japonya'nın, söz konusu plan için diğer alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, UAEA'yı, planı gözden geçirmeye çağırdı.



Öte yandan UAEA Başkanı Grossi, Güney Kore halkının endişelerini iyi anladıklarını ve konuyu ele almak için ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti.



Grossi, tahliye planının "uluslararası güvenlik standartlarına uygun" olduğunu yineleyerek, onlarca yıl sürmesi öngörülen tahliye sürecini izlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.



TAHLİYENİN BU YAZ BAŞLAMASI PLANLANIYOR



Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.



Plana göre, trityum elementi içeren sıvı sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesisi işleten TEPCO şirketi, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.



Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

TEPKİLER



Japonya'da dönemin Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılması planını Nisan 2021'de duyurmuştu.



Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösteriyor.



Grossi, 7 Temmuz'da Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda, radyoaktif atık suyun tahliyesine karşı çıkan bir grup protestocuyla karşılaşmıştı.



Güney Koreliler 8 Temmuz'da Japonya'nın planına karşı başkentte protesto düzenlemişti.



Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

