Güney Kore yeni casus uydusunu yörüngeye fırlattı: "Kuzey Kore'yi daha iyi izlemek için"

Kuzey Kore ile askeri gerginlik yaşayan Güney Kore’den kritik bir savunma hamlesi geldi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 4’üncü yerli askeri casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildiği duyuruldu.

Casus uyduyu taşıyan SpaceX’e ait Falcon 9 roketinin saat 20.48'de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan havalandığı, uydunun fırlatmadan 15 dakika sonra yörüngeye yerleştiği aktarıldı.

SpaceX’ten yapılan açıklamada ise "Bandwagon-3" görevi kapsamında Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı’na (ADD) ait 425Sat-3 uydusunun yanı sıra ABD’li Tomorrow Companies firmasının Tomorrow-S7 uydusu ile Alman şirketi Atmos Space Cargo’nun PHOENIX kapsülünün de yörüngeye taşındığı kaydedildi.



KUZEY KORE'Yİ DAHA İYİ İZLEMEK İÇİN

Doğu Asya ülkesi Güney Kore, Kuzey Kore'yi daha iyi izlemek ve ABD’nin uydu görüntülerine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 2025 yılı sonuna kadar yörüngeye 5 yerli casus uydu gönderileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda ülkenin ilk yerli casus uydusu 2023 yılının Aralık ayında yörüngeye fırlatılmıştı.