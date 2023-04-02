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Güney Kore'de 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına müdahale sürüyor

Güney Kore'de şu ana kadar 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına müdahale sürüyor
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Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün 114 kilometre güneyinde bulunan Inwang Dağı'ndaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, helikopterlerin de desteğiyle yangına müdahale ediyor.

Şu ana kadar yaklaşık 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın nedeniyle bölgedeki 120 ev tahliye edildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, itfaiye ve orman yetkililerine yangının söndürülmesi için mümkün olan tüm kaynakların kullanılmaları talimatı verdi.

Yoon, içişleri ve savunma bakanlıklarından da yangın söndürme çalışmalarını desteklemelerini istedi.

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