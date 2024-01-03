Güney Kore'de 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), 2023'teki sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı.



Güney Kore'de 2023'te ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2016'daki 13,4 derecelik rekoru geride bırakarak 13,7 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, 2023'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu belirtildi.



Açıklamada, ayrıca, ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların ocak-kasım ayları boyunca yıl ortalamasının üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı Haberi Görüntüle