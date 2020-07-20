Güney Kore'de ABD askerleriyle bağlantılı 98 kişide virüs

Yonhap ajansının haberine göre, USFK'den yapılan açıklamada, USFK'ye mensup 6 personel ile ailelerinden 4 kişinin 12-15 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'ye vardıktan sonra Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Açıklamada, bu kişilerin tamamının Güney Kore'de USFK'ye bağlı Humphreys askeri üssünde ya da Osan Hava Üssü'nde Covid-19 vakaları için tahsis edilmiş izolasyon merkezine transfer edildiği aktarıldı.



USFK'nin virüsün yayılmasını durdurmak için aldığı kontrol önlemlerinin bir kanıtı olarak Güney Kore'ye yurt dışından gelen USFK'ye bağlı tüm personelin Covid-19 testinden geçerek 14 gün boyunca karantinaya alındığı ve karantinadan çıkmadan önce ikinci kez teste tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, virüsle mücadelede Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ve yerel sağlık makamlarıyla yakın iş birliğinin sürdürüldüğüne işaret edildi.



Son zamanlarda Covid-19 taşıdığı belirlenen USFK'ye mensup kişilerin yurt dışından geldiği kaydedilen açıklamada, nisan ayının ortasından bu yana USFK içinde Covid-19 vakasına rastlanmadığı ifade edildi.



Yeni vakalarla Güney Kore'de Covid-19 tespit edilen USFK ile bağlantılı kişi sayısı 98'e yükseldi. Bu vakalardan 62'sinin temmuz ayında görüldüğü ve hepsinin ülkeye yurt dışından yeni gelen görevli personel ile onların aile fertleri ve çevresi olduğu bildirildi.



Güney Kore'de görev yapan ABD askerleri arasında ilk kez şubat ayı sonunda Covid-19 vakasına rastlanmıştı.



Toplam Covid-19 vaka sayısının 13 bin 771'e çıktığı Güney Kore'de, virüs nedeniyle şimdiye kadar 296 kişi hayatını kaybetti.

