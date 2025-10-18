Güney Kore'de ABD üssü tartışması

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Osan Hava Üssü’nde temmuz ayında gerçekleştirilen özel savcı soruşturmasının ABD ordusuyla istişare gerektirmediğini söyledi. Ahn, aramanın “Kore yönetimindeki bir bölgede yapıldığını” ve bu nedenle İki ülke arasındaki Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) ihlal edilmediğini belirtti.

ABD YÖNETİMİNDEKİ ALANLARDAN GEÇMEK "KAÇINILMAZ"

Tartışma, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen bir protesto mektubuyla gündeme geldi. ABD tarafı, aramanın önceden bildirilmemesinin anlaşma prosedürlerini ihlal ettiğini savundu. Ancak Seul, soruşturma ekibinin yalnızca Kore’ye ait bölgede, yani Hava Kuvvetleri’nin 1. Merkezi Hava Savunma Kontrol Merkezi’nde arama yaptığını, üsse giriş sırasında ABD yönetimindeki alanlardan geçmenin “kaçınılmaz” olduğunu açıkladı.



Hükümet yetkilileri, soruşturma ekibinin üsse girişinin “her iki tarafın önceden belirlediği güvenlik protokollerine uygun” şekilde yapıldığını ve geçmişte benzer ziyaretlerin ABD tarafından hiçbir zaman şikayet konusu edilmediğini vurguladı.

PROTESTO NOTASINDA "TRUMP ŞÜPHESİ"

ABD’nin temmuz ayında yapılan aramaya dair protestoyu üç ay sonra iletmesi dikkat çekti. Bazı kaynaklar gecikmenin ABD’deki uzun süren hukuk incelemelerinden kaynaklanmış olabileceğini, bazıları ise konunun Donald Trump yönetiminin talimatıyla diplomatik bir meseleye dönüştüğünü öne sürdü. Trump, ağustosta Başkan Lee Jae Myung ile Washington’daki zirve öncesinde sosyal medyada, “Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim oluyor gibi görünüyor” ifadelerini kullanmıştı.



Savunma Bakanı Ahn, ABD’nin yanlış anlamasının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla giderildiğini belirterek, “Bu durum SOFA kapsamında bir ihlal teşkil etmiyor” dedi.



ABD Kuvvetleri Kore Komutanlığı (USFK) ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.