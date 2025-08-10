Güney Kore'de alarm: Erkek nüfusu azaldı, ordu yüzde 20 küçüldü

Güney Kore ordusundaki asker sayısı, son altı yılda yüzde 20 azalarak 450 bine geriledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’na göre bu düşüşün en büyük nedeni, zorunlu askerlik çağındaki erkek nüfusundaki keskin azalma.

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede, bu durum subay kadrolarında da açık yaratıyor ve uzun vadede operasyonel zorluklara yol açabileceği belirtiliyor.

SAYI YILLAR İÇİNDE HIZLA GERİLEDİ

Reuters tarafından incelenen rapor, iktidardaki Demokrat Parti milletvekili Choo Mi-ae’ye sunuldu ve milletvekilinin ofisi tarafından kamuoyuna açıklandı.

Güney Kore’nin asker sayısı 2000’li yılların başında 690 bin civarındaydı. 2010’ların sonlarında küçülme hızlandı ve 2019’da sayı 563 bine düştü.

2019-2025 döneminde, çoğu 18 aylık zorunlu askerlik yapan 20 yaşındaki erkek nüfusu yüzde 30 azalarak 230 bine geriledi.

KUZEY'İN BİR MİLYON ASKERİ VAR



Savunma Bakanlığı’nın 2022’deki tahminine göre, Kuzey Kore’nin yaklaşık 1,2 milyon aktif askeri bulunuyor.

Bakanlık, askerlik süresinin kısalmasının; ABD ile askeri ittifak, gelişen savunma sanayii ve artan teknolojik kapasite sayesinde mümkün olduğunu belirtiyor.

Kore Savaşı’nın 1953’te ateşkesle sona erdiği dönemde askerlik süresi 36 aydı.

DEV SAVUNMA BÜTÇESİ, YETERSİZ ASKER

2025’te 61 trilyon wonu (43,9 milyar dolar) aşan Güney Kore savunma bütçesi, Kuzey Kore ekonomisinin tahmini büyüklüğünü geride bırakıyor.

Ancak ordu halen savunma hazırlığı için yeterli görülen sayının 50 bin asker altında. Açığın 21 bini astsubay kadrosunda.

Güney Kore, 2024’te 0,75 ile dünyadaki en düşük doğurganlık oranına sahip. 2020’de 51,8 milyon ile zirveye ulaşan ülke nüfusunun, 2072’ye kadar 36,2 milyona gerilemesi öngörülüyor.