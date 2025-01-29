Güney Kore'de art arda kazalar: Havacılık sektörü mercek altında

Güney Kore 'de Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkan bir Air Busan uçağı, Busan'daki Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanırken kuyruğundan alev aldı. Uçaktaki 176 yolcu ve mürettebatın tamamı tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri, yangında yaralanan yedi kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı. Geçici Cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, yetkililere yangın kazasını kapsamlı bir şekilde araştırmaları ve derhal önlem almaları talimatını verdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, bazıları yangının bavulun içine yerleştirilmiş harici bir bataryadan veya elektronik bir cihazdan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

ART ARDA UÇAK KAZALARI Peki son dönemlerde art arda yaşanan uçak kazaları bize ne anlatıyor? Güney Kore , geçtiğimiz günlerde topraklarında yaşanan en ölümcül uçak kazasıyla sarsılmıştı. Henüz daha bu kazanın etkileri atlatılamazken, havacılık sektörünü vuran ikinci bir tehlike vatandaşları endişe ve korkuya sürükledi. BOEING ARAŞTIRMACILARI SAHAYA İNDİ ABD ve havacılık devi Boeing 'den araştırmacılar, ölümcül uçak kazasının nedenini çözümleyebilemek için kazanın gerçekleştiği alanda incelemelere başladı. Güney Kore hükümeti ise ülkedeki 101 adet Boeing 737-800'ün tamamında güvenlik denetimleri başlattı. Boeing, son dönemlerde ciddi kalite kontrol krizleri ve değer kaybı ile mücadele ediyor.

"İNİŞ TAKIMINDAKİ SORUN ÖLDÜRDÜ"



Uçağın havada bir motor sorunu yaşadığı tespit edildi. Ön incelemeler ayrıca pilotların kontrol merkezinden bir kuş çarpması uyarısı aldığını ve tehlike sinyali verdiğini gösteriyor.



Ancak birçok uzman iniş takımı sorununun muhtemelen kazanın ana nedeni olduğunu söylüyor.



"YERE İNMEK İÇİN ACELE ETTİLER"



MIT'de havacılık uzmanı olan John Hansman'a göre, ölümcül kazanın yaşandığı uçağı kullanan pilotlar "yere inmek için" acele etmiş.



Uzman, kazanın büyük ihtimalle uçağın hidrolik kontrol sistemlerindeki bir sorundan kaynaklandığını öne sürüyor. Bunun "yerde olmak için acele etmeyi açıklayacak bir kontrol sorununa işaret edebileceği" söyleniyor.



Ancak uçaktaki kara kutuların son dört dakika boyunca kayıt yapmayı bırakmış olması, kazaya ilişkin gizemi katlıyor.



BOEING'İN KARA YILI



2024 yılı Boeing için, uçaklarında meydana gelen sorunlar nedeniyle davalar ve denetimlerle mücadele ettiği bir yıl oldu.



Günlerce süren işçi grevi, çok satan yolcu uçağında art arda yaşanan arızalar ve düşen hisse senedi fiyatları... Son olarak Güney Kore'de 179 kişiyi öldüren kaza, Boeing için özellikle talihsiz bir kapanış oldu.