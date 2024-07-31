Güney Kore'de askeri istihbarat yetkilisi gözaltına alındı

Güney Kore'de askeri istihbarat biriminden bir yetkili, yurt dışındaki Güney Koreli ajanların bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Güney Kore'de askeri istihbarat yetkilisi gözaltına alındı

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Savunma İstihbarat Komutanlığından bir yetkilinin, yurt dışında casusluk faaliyetinde bulunan Güney Koreli görevlilerin bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu kişiye yönelik iddianın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Habere göre gözaltına alınan yetkilinin, ajanların bilgilerini Güney Kore kökenli bir Çin vatandaşına teslim ettiğinden şüpheleniliyor.

Bu yetkilinin, İstihbarat Komutanlığındaki bilgisayarlarda depolanan gizli verileri kişisel bilgisayarına aktararak üçüncü bir tarafa sızdırdığı düşünülürken, askeri yetkililer, söz konusu Çin vatandaşının Kuzey Kore istihbaratının bir muhbiri olma ihtimalini değerlendiriyor.

Askeri yetkililer, sızdırılan verilerin "Kuzey Kore'ye teslim edilmiş olabileceğine dair işaretler" tespit etti.

İktidardaki Halk Gücü Partisi milletvekili Lee Seong-kweun ve ana muhalefetteki Demokrat Parti'den Park Sun-won, yaptıkları açıklamada, şüphelinin, sızıntının "hacklenme" sonucu gerçekleştiği iddiasının İstihbarat Komutanlığınca çürütüldüğünü söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Hamas'ın askeri lideri Deif'in vurulma anı

DÜNYA HABERLERİ

Tepki çeken "istilacı karga" önlemi: Zehirlenerek öldürülecekler

Tepki çeken "istilacı karga" önlemi: Zehirlenerek öldürülecekler

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu

İsrail, Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu

Çin'de aşırı yağış can aldı: 30 kişi öldü, 35 kişi kayıp

Çin'de aşırı yağış can aldı: 30 kişi öldü, 35 kişi kayıp

New York Times: Hamaney, İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi

New York Times: Hamaney, İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi

Kremlin: Ukrayna’ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri değiştirmez

Kremlin: Ukrayna’ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri değiştirmez

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...