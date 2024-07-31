Güney Kore'de askeri istihbarat yetkilisi gözaltına alındı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Savunma İstihbarat Komutanlığından bir yetkilinin, yurt dışında casusluk faaliyetinde bulunan Güney Koreli görevlilerin bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.



Söz konusu kişiye yönelik iddianın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Habere göre gözaltına alınan yetkilinin, ajanların bilgilerini Güney Kore kökenli bir Çin vatandaşına teslim ettiğinden şüpheleniliyor.



Bu yetkilinin, İstihbarat Komutanlığındaki bilgisayarlarda depolanan gizli verileri kişisel bilgisayarına aktararak üçüncü bir tarafa sızdırdığı düşünülürken, askeri yetkililer, söz konusu Çin vatandaşının Kuzey Kore istihbaratının bir muhbiri olma ihtimalini değerlendiriyor.



Askeri yetkililer, sızdırılan verilerin "Kuzey Kore'ye teslim edilmiş olabileceğine dair işaretler" tespit etti.



İktidardaki Halk Gücü Partisi milletvekili Lee Seong-kweun ve ana muhalefetteki Demokrat Parti'den Park Sun-won, yaptıkları açıklamada, şüphelinin, sızıntının "hacklenme" sonucu gerçekleştiği iddiasının İstihbarat Komutanlığınca çürütüldüğünü söyledi.