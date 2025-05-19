Güney Kore’de bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, şüpheli gözaltında

Güney Kore polisi, Gyeonggi’de düzenlenen saldırıda dört kişinin bıçaklandığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şüpheli, saldırının ardından gözaltına alındı.



Saldırı, bugün yerel saatle 09.30 sıralarında yaşandı. Şüpheli erkek, bir mağaza sahibini ve 60’lı yaşlarındaki bir kadını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis, olay yerine geldikten sonra şüphelinin kullandığı aracın sahibinin evine gitti ve orada da bir ceset buldu. Siheung Emniyet Müdürlüğü’nden bir yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu cansız bedenin araç sahibine ait olduğunu düşündüklerini söyledi. Cesedin günlerdir orada olduğuna inanılırken, bıçaklı saldırgan iki saat sonra bir saldırı daha gerçekleştirdi. Saldırgan, 70’li yaşlarındaki bir erkeği bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bundan kısa bir süre sonra ise şüphelinin evinde cansız bir beden bulundu.



Polis yetkilisi, saldırıda yaralanan kişilerin tedavisinin hastanede devam ettiğini ve yaralıların iyileşme sürecinde olduğunu belirtti. Saldırıların ardından kaçan şüpheli ise saatler sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Siheung polisi de AFP’ye yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltında olduğunu doğruladı. Polis, şüphelinin “tüm suçlarını itiraf ettiğini” belirtti.

