Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar yasaklanacak

Güney Kore, başkent Seul'de bu hafta başlarında meydana gelen sel sırasında iki kadın ve 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yarı bodrum dairelerini aşamalı olarak kaldıracağını duyurduç  Oscar ödüllü Parazit filminde yer alan küçük bodrum kat daireler genellikle düşük gelirli insanlar tarafından kiralanıyordu. Karar, şehrin son 80 yılın en şiddetli yağmurlarından etkilenmesinden sonra geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 11:18

Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar yasaklanacak
İki kız kardeş ve 13 yaşındaki bir kız çocuğunun sel nedeniyle boğularak öldüğü bodrum katı daireden bir görünüm.

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BBC’nin haberine göre, yetkililer, 4 gündür başkent Seul ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışın sonucunda ani su baskınlarında ölümlerin görülmesinin ardından harekete geçti.

Yetkililer, bu haftadan itibaren bodrum katlarının daire olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve mevcut dairelerin dönüştürüleceğini açıkladı.

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, Yonhap'a yaptığı açıklamada, bu dairelerde yaşamanın tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Güney Kore'deki gelir eşitsizliğinin simgesi olan ve fakir ailelerin yaşandığı bodrum katları Oscarlı Parazit filmiyle tüm dünyada gündem olmuştu. Güney Kore'deki gelir eşitsizliğinin simgesi olan ve fakir ailelerin yaşandığı bodrum katları Oscarlı Parazit filmiyle tüm dünyada gündem olmuştu.

Seul'de genellikle düşük gelirli ailelerin yaşadığı ufak, karanlık bodrum katları, Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmi ile dikkati çekmiş, uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmuştu.

SELLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Oscar ödüllü filmin başarısının ardından kent yetkilileri, bodrum katta yaşayan 1500 hanenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için finansal destek sağlayacağını bildirmişti.

Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirilmişti.

80 yılın en şiddetli yağışına tanıklık eden ülkede, 8 Ağustos’ta iki kız kardeş ve 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum kattaki dairede su baskını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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