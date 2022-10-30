Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 151 ölü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de ''Cadılar Bayramı'' kutlaması faciaya dönüştü.



Kutlamalar sırasında izdiham çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.



Kalabalıkta sıkışanlardan bazıları, kurtulmak için çevredeki duvarlara tırmanya çalıştı.



İzdiham, eğlence mekanlarının yoğunlukta olduğu Itaewon semtinde yaşandı.



HAYATINI KAYBEDENLERİN BÜYÜK KISMI 20'Lİ YAŞLARDA



İtfaiye Teşkilatı Başkanı, hayatını kaybedenlerin çoğunun 20'li yaşlardaki kadınlar olduğunu kaydetti.



Ölüm nedenleri de, ezilme kaynaklı kalp krizi ve boğulma olarak duyuruldu.



Olayın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol yardımcılarıyla acil toplantı yaptı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ



Suk Yeol, daha sonra facianın yaşandığı alana gitti. Ülkede ulusal yas ilan edildi.



Cadılar Bayramı etkinliği, corona virüs kısıtlamaları nedeniyle 3 yıl sonra ilk kez yapıldı.



İZDİHAM NASIL YAŞANDI?



Güney Koreli yetkililer, izdihamın, kalabalığın arka tarafında olanların, dar bir sokakta, ön taraftakileri itmesi sonucu olduğunu belirtti.



Ancak henüz kesin bir sebep açıklanmadı.



Sosyal medyada, Cadılar Bayramı'nda dağıtılan şeker benzeri ürünlerin zehirli olduğu haberleri paylaşıldı.



ÜNLÜ KİŞİ İDDİASI



Güney Kore yerel medyasında da, bölgedeki eğlence mekanına ünlü bir ismin gelmesi sonucu kalabalığın o yöne doğru akın ettiği belirtildi.