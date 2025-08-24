Güney Kore’de “Cagongjok” tartışması: Saatlerce kalkmayan gençler kafeleri isyan ettirdi

Güney Kore'nin başkenti Seul’de cafeler, saatlerce kafelerde ders çalışan gençlerden şikayetçi.

Özellikle öğrenci ve beyaz yakalıların yoğunlukta olduğu cafelerde saatlerce vakit geçiren bu kişiler artık “Cagongjok” olarak anılıyor.

Bazı müşteriler, gün boyu bilgisayarlarını ve çok sayıda cihazını bağlayarak adeta bir ofis kuruyor.

STARBUCKS'TAN YENİ KURALLAR

Kafelere yerleşen gençlerden bazıları masa bölmeleri kuruyor ya da yazıcı getiriyor. Bu nedenle Starbucks Kore, 7 Ağustos’ta yeni kurallar açıkladı. Buna göre çalışanlar müşterileri kovmayacak, ancak masa ve prizleri aşırı derecede işgal edenlere “uyarı” yapacak. Şirket, ayrıca eşyalarını uzun süre masada bırakıp giden müşterilerde hırsızlık riskine dikkat çekti.

"SESSİZLİK YÜZÜNDEN RAHAT KONUŞAMIYORDUK"

Yeni kuralların etkisi şimdilik belirsiz olsa da, birçok müşteri uygulamayı olumlu karşıladı. Sohbet etmek ya da dinlenmek için gelenler, “Yer bulmak zorlaştı, sessizlik yüzünden rahat konuşamıyorduk” diyerek değişiklikten memnun.

"NO STUDY ZONE"

BBC'nin haberine göre, bağımsız kafeler de farklı yöntemler deniyor. Bazı işletmeler prizleri kapatırken, Jeonju’daki bir kafe sahibi “No Study Zone” (Çalışmaya kapalı alan) ilan ederek ders çalışmayı yasakladı.



Uzmanlara göre bu olgu, Güney Kore’nin yoğun rekabetçi yapısından kaynaklanıyor. Ansan Üniversitesi’nden Prof. Choi Ra-young, “Cagongjok aslında sistemin bir ürünü. Evleri dar, kütüphaneler sıkıcı; gençler kendilerine alan bulamıyor. Rahatsız edici görülebilirler ama bu toplumsal yapının sonucu” açıklamasında bulundu.