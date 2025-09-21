Güney Kore’de Çinli turist krizi: İki haftada on binlerce imza toplandı

Güney Kore hükümetinin 29 Eylül’de başlayıp gelecek yıl hazirana kadar sürmesi planlanan Çinli turist gruplarına vizesiz giriş programı, kamuoyunda büyük tepki çekti. İki hafta içinde 52 binden fazla kişi, uygulamanın iptali için Ulusal Meclis’e dilekçe verdi.



Tepkilerin ardında, Çin’e yönelik tarihsel gerilimler, ekonomik rekabet, kültürel-siyasi etkiler ve artan milliyetçi tepkiler bulunuyor. Ayrıca Çin’in Guangdong eyaletinde görülen ve 10 bini aşkın vaka kaydedilen sivrisinek kaynaklı virüs salgını, halk sağlığı riskleri nedeniyle kaygıları artırıyor. Dilekçede, “havalimanı sıtması” olarak bilinen, uçaklarla taşınan enfekte sivrisineklerin tehlikesine dikkat çekildi.

15 GÜNE KADAR VİZESİZ ZİYARET HAKKI

Yeni düzenleme kapsamında, akredite seyahat acenteleri aracılığıyla gelen en az üç kişilik Çinli turist grupları 15 güne kadar vizesiz kalabilecek. Hükümet, turizm gelirlerini artırmayı amaçlarken, muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) ve birçok vatandaş güvenlik, yasa dışı ikamet ve “rahatsız edici davranışlar” gibi risklere işaret ediyor. Özellikle Jeju Adası’nda benzer sorunların daha önce yaşandığı vurgulandı.



Program, Devlet Başkanı Lee Jae Myung yönetiminin Çin ile ilişkileri geliştirme çabasının parçası olarak görülüyor. Ancak muhalefet, hükümeti “Çin’e karşı boyun eğici diplomasi” izlemekle suçluyor ve ulusal çıkarların öncelikli olması gerektiğini savunuyor.